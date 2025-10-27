На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВСУ в Харьковской области прочитали листовки ВС РФ и сдались в плен

Минобороны: часть солдат ВСУ сдалась в плен после получения российских листовок
true
true
true

Часть группировки украинских войск, находившейся у населенного пункта Тихое в Харьковской области, сдалась в плен после того, как прочла российские агитационные листовки, сброшенные дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на бойца ВС РФ с позывным «Баку».

«Проводили залистовывание этой местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», — рассказал солдат.

С теми, кто не сдался, российские военные вступили в бой. Некоторые украинские солдаты отступили. Остальные не пережили наступление.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами