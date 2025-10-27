Часть группировки украинских войск, находившейся у населенного пункта Тихое в Харьковской области, сдалась в плен после того, как прочла российские агитационные листовки, сброшенные дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на бойца ВС РФ с позывным «Баку».

«Проводили залистовывание этой местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», — рассказал солдат.

С теми, кто не сдался, российские военные вступили в бой. Некоторые украинские солдаты отступили. Остальные не пережили наступление.

