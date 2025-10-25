В рядах 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом воцарилась паника. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

«В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — говорится в сообщении.

18 октября силовики сообщали, что мобилизованным украинским солдатам на Краснолиманском направлении не выдают питание, пока они не выдвинутся на передовые позиции. Отмечалось, что командование находящейся на данном участке фронта 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает мобилизованных бойцов как «одноразовый живой заслон» перед наступающими российскими подразделениями.

В силовых структурах России добавили, что 63-я бригада ВСУ в целом испытывает трудности со снабжением пехоты на переднем крае. Более того, из-за безразличного отношения со стороны командования украинские солдаты пребывают в плохом морально-психологическом состоянии.

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.