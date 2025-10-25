На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о панике в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом

РИА: радиоперехваты подтвердили панику в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом
true
true
true
close
Ivan Anatolii Stepanov/Reuters

В рядах 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом воцарилась паника. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

«В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — говорится в сообщении.

18 октября силовики сообщали, что мобилизованным украинским солдатам на Краснолиманском направлении не выдают питание, пока они не выдвинутся на передовые позиции. Отмечалось, что командование находящейся на данном участке фронта 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает мобилизованных бойцов как «одноразовый живой заслон» перед наступающими российскими подразделениями.

В силовых структурах России добавили, что 63-я бригада ВСУ в целом испытывает трудности со снабжением пехоты на переднем крае. Более того, из-за безразличного отношения со стороны командования украинские солдаты пребывают в плохом морально-психологическом состоянии.

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами