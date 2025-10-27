На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Четверть Нью-Йорка»: эксперт о мощности «Буревестника»

Военэксперт Корнев: мощность ракеты Буревестник может достигать одной мегатонны
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Военный эксперт Дмитрий Корнев в интервью kp.ru назвал предполагаемую мощность новой российской ракеты «Буревестник».

«Исходя из габаритов, сложности и цены, можно предположить, что ракета должна нести заряд мегатонного класса. Одна мегатонна — это, условно, минус четверть Нью-Йорка», — рассказал специалист.

Он не исключил, что боевые возможности «Буревестника» были продемонстрированы, чтобы «призвать США вернуться к мирным переговорам, которые они пока игнорируют».

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Комментируя разработку, президент США Дональд Трамп заявил, что Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.

Ранее эксперт назвал «Буревестник» революцией ядерного сдерживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами