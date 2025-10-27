Власти РФ одобрили идею не засчитывать в срок службы самоволку дольше двух суток

Правительство РФ одобрило идею не засчитывать в службу самоволку от двух суток

Правительство России одобрило предложение не засчитывать в срок службы по призыву самовольное увольнение сроком от двух суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статью 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (Срок военной службы для военнослужащих — прим. ред.)», — сказано в материалах заседания, с которыми ознакомилось агентство.

Сейчас в срок службы по призыву не засчитывается время нахождения в самовольном увольнении сроком от десяти суток.

До этого в Новосибирске военнослужащего лишили свободы за уклонение от прохождения военной службы. Антона Байкузина судили за то, что 1 октября 2023 году самовольно оставил расположение воинской части и уехал в Новосибирск, где даже успел трудоустроиться, правда, неофициально. Однако 23 декабря 2024 года его обнаружили и задержали сотрудники военной комендатуры. В итоге Байкузин получил пять лет колонии общего режима.

Ранее в Туле военный ушел в самоволку и получил шесть лет колонии.