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В Новосибирске военный получил пять лет колонии после года в самоволке

Военный уклонился от службы, нашел работу в Новосибирске и получил реальный срок
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Новосибирске военнослужащего лишили свободы за уклонение от прохождения военной службы. Соответствующий приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.

Антона Байкузина судили за то, что 1 октября 2023 году самовольно оставил расположение воинской части и уехал в Новосибирск, где даже успел трудоустроиться, правда, неофициально.

Однако 23 декабря 2024 года его обнаружили и задержали сотрудники военной комендатуры. В итоге Байкузин получил пять лет колонии общего режима.

До этого военный получил шесть лет колонии за то, что дважды уклонился от службы. В июле 2023 года военный Василий Иванов не вышел на службу из отпуска. Он прибыл в военную комендатуру лишь через полгода, а уже спустя четыре месяца самовольно оставил свою часть и уехал в Иркутскую область. 1 октября 2024 года Иванов был задержан.

Ранее в Абакане военный, попавшийся на краже велосипеда, получил срок за уклонение от службы.

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