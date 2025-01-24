Российский военный отправился в колонию на шесть лет за самоволку

В Туле военный ушел в самоволку и получил шесть лет колонии

В Туле военного отправили в колонию на шесть лет за то, что он ушел в самоволку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации пресс-службы, 19 ноября 2022 года, в период мобилизации, мужчина без уважительных причин покинул место военной службы и уехал домой, уклоняясь от обязанностей и имея при этом реальную возможность продолжить прохождение службы. С тех пор он проводил время по своему усмотрению. Его местонахождение было установлено 7 февраля 2024 года.

Тульский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Отмечается, что подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию.