Трамп назвал вероятную причину крушения истребителя и вертолета ВМС США

Independent: Трамп объяснил крушение истребителя и вертолета ВМС США
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что ряд чрезвычайных ситуаций с техническими средствами ВМС США сложно объяснить случайным совпадением. Его слова передает Independent.

26 октября два технических средства ВМС США — вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet — потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут.

Трамп назвал эти две аварии «весьма необычными» и предположил, что, возможно, их причиной стала проблема с топливом.

Издание пишет также, что самолеты во время ЧП выполняли обычные операции с борта авианосца USS Nimitz, который возвращался в порт приписки после развертывания. Все пять членов экипажа, участвовавших в отдельных инцидентах, были благополучно спасены и, как сообщается, в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

В Соединенных Штатах было организовано расследование инцидентов с вертолетом и самолетом, произошедших на фоне обострения напряженности из-за территориальных претензий Китая в спорных водах, утверждает Independent.

Ранее в США упал двухмоторный самолет Cessna 340.

