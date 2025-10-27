Российский боец рассказал, как вынес 20 раненых сослуживцев под огнем ВСУ

Военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» рассказал РИА Новости, как во время одного из последних боев смог вывести с линии соприкосновения 20 раненых бойцов.

По его словам, операция длилась почти сутки и проходила под постоянным огнем противника, включая минометные удары и сбросы с беспилотников.

Он пояснил, что одной из ключевых трудностей становится преодоление открытых участков местности, где эвакуационные группы оказываются в зоне прямой видимости. Военнослужащий отметил, что бойцы, увидевшие эвакуаторов, понимают, что получат помощь и смогут выжить, и именно это возвращает им надежду.

До этого стало известно, что российский боец с позывным «Джаконда» спас жизнь восьми сослуживцев, накрыв собой вражескую гранату во время боя под Макаровкой в Донецкой народной республике в 2023 году. Его группа из восьми человек попала в окружение, когда противник забросил в их окоп две гранаты.

Ранее российский боец без оружия ликвидировал двух противников в ДНР.