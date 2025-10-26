Бывший участник ЧВК объяснил выбор Путиным формы для встречи с Герасимовым

Выбор военной формы в качестве наряда для встречи с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным, прокомментировал в своем Telegram-канале бывший участник частной военной компании «Вагнер», известный под псевдонимом Condottiero.

Он подчеркнул, что выбор одежды главой государства символизирует нахождение Москвы в «боевом режиме» с полным политическим контролем, а не его имитацией.

«Это явный посыл для внешнего мира о том, что Москва функционирует в режиме повышенной боеготовности и оперативно принимает решения», – пишет блогер.

По мнению Condottiero, доклад Герасимова, заслушанный президентом в военной форме, является не просто рабочей встречей, а служит демонстрацией «укрепленной вертикали командования».

26 октября Путин провел совещание с Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов, продемонстрировав способность обходить системы ПВО. Путин поручил начать подготовку к принятию комплекса на вооружение.

Ранее Путину доложили о плане тренировки ядерных сил.