Гладков сообщил о новых пострадавших при ударах дронов в Белгородской области

Гладков: еще шесть человек пострадали от ударов БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области еще шесть человек получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в областном центре травмы получили трое жителей. Среди них — боец подразделения «Орлан», который пострадал при отражении атаки и получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Еще двое — мужчина и женщина — оказались ранены возле коммерческого объекта. Все трое доставлены в городскую больницу № 2.

В Грайворонском округе, уточнил глава региона, в селе Дорогощь баротравмы получили трое человек, включая 14-летнего подростка. Взрослых направили в белгородскую больницу, ребенка — в детскую областную клиническую.

Гладков также сообщил о повреждениях жилых домов и городской инфраструктуры: выбиты окна в нескольких многоквартирных и частных домах, посечены фасады и автомобили, частично разрушены витражи социальных и коммерческих зданий.

25 октября в результате удара ВСУ получила повреждения плотина Белгородского водохранилища. По словам Гладкова, жителям районов, которые может затопить, предложили уехать в пункты временного размещения в Белгороде. Губернатор перечислил населенные пункты и улицы, которым грозит подтопление.

Ранее в Белгородской области после удара ВСУ затопило несколько огородов.