Украинка нашла мобилизованного сына в чужой одежде и с амнезией

На Украине женщина нашла мобилизованного сына избитым и потерявшим память
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Киевской области женщина нашла своего сына на улице избитым, в чужой одежде и потерявшим память. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В селе Тараща Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде», — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в реанимации. У него диагностировали множество ушибов и сотрясение мозга, в результате которого наступила амнезия.

При этом в местном военкомате заявляли матери, что Роман находится в военной части в Белой Церкви.

До этого депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что практически все случаи избиения насильно мобилизованных граждан Украины сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) остаются сокрытыми.

По его словам, сотрудники военкоматов изымают мобильные телефоны у мобилизованных. Кроме того, внутри самого военкомата нет камер, а записи с боди-камер во время задержаний подтираются.

Ранее в ВСУ заявили, что женщины должны идти в армию.

