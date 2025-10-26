На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группировка «Юг» за сутки нанесла поражение формированиям семи бригад ВСУ

МО РФ: группировка «Юг» за сутки ликвидировала более 240 украинских солдат
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» за минувшие сутки ликвидировали более 240 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что бойцы Вооруженных сил РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям семи бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Ударам подверглись позиции ВСУ у населенных пунктов Северск, Предтечино, Константиновка, Иванополье, Плещеевка и Кузьминовка.

«Противник потерял более 240 военнослужащих, танк, два бронетранспортера M113 производства США, девять боевых бронированных машин», — отмечается в заявлении.

Также российские военнослужащие уничтожили один склад с горючим ВСУ и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Помимо этого украинские войска лишились 17 автомобилей и четырех артиллерийских орудий.

По данным Минобороны РФ, в целом за прошедшие сутки формирования ВСУ потеряли 1 515 солдат. Группировка российских войск «Север» ликвидировала более 190 украинских военных, «Запад» — до 230, «Юг» — более 240, «Центр» — до 505, «Днепр» — до 50 и «Восток» — до 300.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село Проминь в ДНР.

СВО: последние новости
