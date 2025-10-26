На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине некоторые военные не получают деньги

ТАСС: в Сумской области военные нового батальона ВСУ не получают довольствие
Reuters

Военнослужащие нового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был переброшен в Сумскую область, не получают денежное довольствие. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур России.

По его словам, речь идет о 98-м батальоне 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уже выполняющем боевые задачи на данном направлении.

10 октября в российских силовых структурах рассказали, что многие украинские военнослужащие вынуждены искать дополнительные источники дохода, поскольку их зарплат не хватает на содержание семей.

2 октября глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на зарплаты военным ВСУ уже с 1 ноября. По ее словам, дедлайн наступает 1 ноября, после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

Также депутат отметила, что сейчас ведутся переговоры с европейскими партнерами об использовании выделенной ими помощи на зарплаты военнослужащим.

Ранее в Раде рассказали, за что в ВСУ вымогают деньги.

Новости Украины
