В Минобороны РФ назвали число сбитых за утро украинских беспилотников

Минобороны РФ: в Белгородской и Брянской областях за три часа сбили 18 дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что 17 дронов перехватили в Белгородской области. Единичную цель уничтожили в Брянской области.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Атака продолжалась в период с 8:00 до 11:00 мск.

Утром 26 октября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 82 украинских БПЛА самолетного типа над территорией страны. Наибольшее количество летательных аппаратов — 30 — нейтрализовали в Брянской области. В Тульской области сбили 26 беспилотников, над акваторией Черного моря — семь, в Рязанской области, а также в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря — по четыре. Еще три дрона перехватили в Ростовской области, два — в столичном регионе, по одному — в Курской и Липецкой областях.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль.