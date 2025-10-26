На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный рассказал, как боец ВСУ попал в плен после возвращения в блиндаж

РИА Новости: боец ВСУ попал в плен, вернувшись в занятый ВС России блиндаж
Oleg Petrasiuk/AP

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца Южного военного округа с позывным «Акуленок».

По словам военного, штурм блиндажей ВСУ проводился на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Боевую задачу выполняли штурмовики «Южной» группировки войск, уточнил боец.

«Взяли блиндаж, двоих [военных ВСУ] в плен, расчет [гранатомета] МК-19. Я запрыгнул в блиндаж, открыл огонь, они побросали оружие и сдались. Когда мы зашли к ним в блиндаж, пришел третий. Он думал, что там свои, а там уже мы. Сам сдался, деваться некуда ему», — сказал «Акуленок».

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен военнослужащего ВСУ бойцами батальона «Запад-Ахмат». Это было сделано с целью пополнения обменного фонда, а также для избавления пленного от угрозы голода.

Ранее украинский пленный призвал не рисковать жизнью ради Зеленского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
