Военный эксперт считает, что ВСУ не разрешат использовать Tomahawk самостоятельно

США в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk не дадут украинской армии возможности применять их самостоятельно. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Уж если и будут применяться «Томагавки», то, как и с HIMARS, будут присутствовать кураторы, которые, по сути, и будут отдавать приказы, разрешение на нанесение ударов. Ну и, естественно, полет данных ракет просто невозможен без технической поддержки Соединенных Штатов», — сказал он.

По его словам, таким образом США будут замешаны в ударах по российской территории.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время.

