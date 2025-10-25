Более 30 беспилотников сбили в Белгородской области за сутки

Бойцы подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород» за прошедшие сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дроны были уничтожены в период с 7:00 мск 24 октября до 7:00 мск 25 октября.

Подразделение «БАРС-Белгород» ликвидировало шесть FPV-дронов в Шебекинском округе и один — в Краснояружском районе, а также пять беспилотников типа «Дартс» в Белгородском районе.

В свою очередь, подразделение «Орлан» нейтрализовало пять БПЛА самолетного типа в Белгороде, столько же FPV-дронов в Белгородском районе и четыре FPV-дрона в Грайворонском округе. Более того, пять летательных аппаратов были сбиты с помощью стрелкового оружия. Один беспилотник самолетного типа перехватили в Белгороде, три — в Шебекинском округе, один FPV-дрон — в Белгородском районе.

«Подавлены РЭБ совместными усилиями подразделения «Орлан» и бойцов самообороны: Белгородский район: один FPV-дрон; Шебекинский округ: три FPV-дрона», — говорится в публикации.

23 октября Белгород и область подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В результате ударов пострадали более 20 жителей, включая детей. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадал ребенок.