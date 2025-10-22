На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при ударах беспилотников пострадали два человека

Гладков: мужчина и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Грайворонский округ
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 21 октября дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала девятилетняя девочка.

«Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги», — говорится в заявлении.

Также атаке беспилотника подверглась специальная техника в селе Головчино. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, в настоящее время его транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул Гладков.

20 октября в селе Ясные Зори в Белгородской области украинский дрон сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадали три человека, двоих из них — мужчину и женщину — спасти не удалось. Еще одного мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ пострадали пять российских солдат.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами