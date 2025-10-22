В Белгородской области при ударах беспилотников пострадали два человека

Гладков: мужчина и ребенок пострадали при атаке ВСУ на Грайворонский округ

Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Грайворонский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 21 октября дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала девятилетняя девочка.

«Сегодня родители привезли ее в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги», — говорится в заявлении.

Также атаке беспилотника подверглась специальная техника в селе Головчино. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, в настоящее время его транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул Гладков.

20 октября в селе Ясные Зори в Белгородской области украинский дрон сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате пострадали три человека, двоих из них — мужчину и женщину — спасти не удалось. Еще одного мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Ранее в Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ пострадали пять российских солдат.