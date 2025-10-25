Вооруженные силы РФ уничтожили крупное скопление бойцов 22-й бригады украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, цель была обнаружена в лесном массиве в районе населенного пункта Светличное.

«Ударом РСЗО (реактивной системы залпового огня — «Газета.Ru») уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — рассказал он.

В силовых структурах уточнили, что украинские войска потеряли до взвода солдат, включая раненых. Кроме того, ВСУ лишились нескольких единиц техники.

24 октября журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что заградительный отряд Национальной гвардии Украины уничтожил группу бойцов 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ за попытку отступить с позиций в Харьковской области. По пытавшимся покинуть передовую солдатам работали снайперы и операторы дронов. При этом действия заградотряда позволили подразделениям Вооруженных сил РФ занять необходимые позиции, подчеркнул источник.

Ранее журналисты узнали о переброске личного состава спецрот ВСУ в район Волчанска в Харьковской области.