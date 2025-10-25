Жителей Петербурга предупредили об опасности атаки БПЛА

В Петербурге объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС по городу.

«Экстренная информация РСЧС: Внимание всем! Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА! Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы», — сказано в сообщении.

В ведомстве также призвали жителей города находиться в помещениях за несущими стенами и не подходить к окнам.

Незадолго до этого в в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 24 октября уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. Как уточнили в Минобороны, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь дронов – над Белгородской областью и по одному – над территориями Калужской и Смоленской областей.

22 октября системы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе Ленинградской области.

Новость дополняется.