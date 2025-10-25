На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР заявили о значении продвижения ВС РФ к Красному Лиману

Пушилин: продвижение ВС РФ к Красному Лиману поможет снять водную блокаду в ДНР
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что продвижение российских подразделений в сторону Красного Лимана (украинское название — Лиман) приближает снятие водной блокады, созданной Украиной в регионе.

По словам главы республики, он посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа. Он указал, что российские военнослужащие продолжают динамичное продвижение в направлении Красного Лимана.

24 октября командующий группировкой «Южная», генерал-полковник Александр Санчик сообщил о переходе Дроновки в ДНР под контроль Вооруженных сил России. Командующий отметил, что установление российского контроля над Дроновкой было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

24 октября министр обороны России Андрей Белоусов назвал переход Дроновки в ДНР под контроль РФ «серьезным шагом» к достижению целей специальной военной операции на Украине.

Ранее на Украине признали успех российских войск в Купянске.

