Пушилин: продвижение ВС РФ к Красному Лиману поможет снять водную блокаду в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что продвижение российских подразделений в сторону Красного Лимана (украинское название — Лиман) приближает снятие водной блокады, созданной Украиной в регионе.

По словам главы республики, он посетил подразделение 25-й общевойсковой армии Московского военного округа. Он указал, что российские военнослужащие продолжают динамичное продвижение в направлении Красного Лимана.

24 октября командующий группировкой «Южная», генерал-полковник Александр Санчик сообщил о переходе Дроновки в ДНР под контроль Вооруженных сил России. Командующий отметил, что установление российского контроля над Дроновкой было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

24 октября министр обороны России Андрей Белоусов назвал переход Дроновки в ДНР под контроль РФ «серьезным шагом» к достижению целей специальной военной операции на Украине.

Ранее на Украине признали успех российских войск в Купянске.