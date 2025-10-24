Белоусов прокомментировал переход Дроновки в ДНР под контроль РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал переход Дроновки в Донецкой Народной Республике под контроль РФ «серьезным шагом» к достижению целей спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — сказал глава российского оборонного ведомства.

24 октября командующий группировкой «Южная», генерал-полковник Александр Санчик сообщил о переходе Дроновки под российский контроль. Командующий отметил, что установление российского контроля над Дроновкой было достигнуто за сутки благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих соединения.

Санчик также сообщил, что в рамках поручения Белоусова о повышении мобильности тактических групп в подразделения регулярно поступают мотоциклы, квадроциклы и багги. Ремонтные подразделения группировки изготавливают самоходные транспортеры переднего края, которые оснащаются дополнительными модулями в зависимости от боевых задач.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах группировки войск «Запад» на поле боя.