На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссар раскрыл подробности об оружии ЕС для уничтожения беспилотников

Кубилюс: у ЕС нет финансово-контролируемого оружия для уничтожения БПЛА
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз не имеет постоянного конституционного оружия для уничтожения беспилотников. Об этом в интервью Bloomberg заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«У нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Даже если мы и найдем беспилотники, у нас нет финансово надежных возможностей для их уничтожения», — заявил Кубилюс.

До этого высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас предложила реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года.

По ее словам, проект будет реализован в тесном сотрудничестве с НАТО. Каллас считает, что совместный проект «Восточный дозор» должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза.

17 октября Кубилюс заявил, что в Евросоюзе готовятся к значительному увеличению оборонных расходов, которые, по прогнозам, достигнут €6,8 трлн к 2035 году. По его словам, реализация проекта будет подкреплена резким ростом инвестиций в оборонную сферу со стороны стран ЕС в ближайшие годы.

Ранее Литва пожаловался на большие дыры в обороне стран Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами