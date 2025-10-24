Еврокомиссар раскрыл подробности об оружии ЕС для уничтожения беспилотников

Кубилюс: у ЕС нет финансово-контролируемого оружия для уничтожения БПЛА

Евросоюз не имеет постоянного конституционного оружия для уничтожения беспилотников. Об этом в интервью Bloomberg заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«У нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Даже если мы и найдем беспилотники, у нас нет финансово надежных возможностей для их уничтожения», — заявил Кубилюс.

До этого высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас предложила реализовать европейскую систему борьбы с беспилотниками к концу 2027 года.

По ее словам, проект будет реализован в тесном сотрудничестве с НАТО. Каллас считает, что совместный проект «Восточный дозор» должен собрать воедино все возможности для защиты Евросоюза.

17 октября Кубилюс заявил, что в Евросоюзе готовятся к значительному увеличению оборонных расходов, которые, по прогнозам, достигнут €6,8 трлн к 2035 году. По его словам, реализация проекта будет подкреплена резким ростом инвестиций в оборонную сферу со стороны стран ЕС в ближайшие годы.

Ранее Литва пожаловался на большие дыры в обороне стран Евросоюза.