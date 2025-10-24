Сальдо сообщил об последствиях обстрела ВСУ жилого сектора в Алешках

Саольдо: в Алешках двух мирных жителей не смогли спасти во время обстрела

В Херсонской области ВСУ нанесли удары по жилому сектору в Алешках, в результате чего двух мирных жителей спасти не смогли. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что в поселке Раденск поврежден жилой дом: выбиты окна и пострадал фасад. В поселке городского типа Горностаевка обстрел привел к повреждению электроподстанции, из-за чего около 900 жителей остались без электричества.

По словам Сальдо, удары украинских сил также были зафиксированы в населенных пунктах Великая Лепетиха, Гола Пристань, Казачьи Лагери, Каховка, Подстепное, Софиевка и Старая Збурьевка.

Этим же утром в Белгородской области 21 мирный житель, включая троих детей, получил ранения в результате атак со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладков, среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся две девушки, раненные во время удара беспилотника по автобусной остановке в Белгороде. По его словам, медики делают все возможное для их спасения, и при необходимости пациентов готовят к эвакуации в Москву.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области.