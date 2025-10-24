На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков сообщил о пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгородской области за сутки

Гладков: 21 человек пострадал при ударах ВСУ по Белгородской области 23 октября
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгородской области 21 мирный житель, включая троих детей, получил ранения в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся две девушки, раненные во время удара беспилотника по автобусной остановке в Белгороде. По его словам, медики делают всё возможное для их спасения, и при необходимости пациентов готовят к эвакуации в Москву.

Гладков сообщил, что для повышения безопасности экипажей скорой помощи завершена установка противодронных конструкций на 15 автомобилях, и работа в этом направлении продолжается. Также, по его словам, регион заказал дополнительные модульные укрытия, которые, как считают власти, помогают спасать жизни мирных жителей во время обстрелов.

Он добавил, что параллельно продолжаются работы по мирным проектам. Так, в Старом Осколе начали капитальный ремонт участка Ильинского водозабора: планируется заменить четырехкилометровый трубопровод, который не обновлялся почти полвека. Это должно улучшить водоснабжение для около 100 тысяч жителей северо-восточной части города, заключил Гладков.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь подтвердил массированную атаку дронов в Ростовской области.

