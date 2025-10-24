На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ в Купянске расстреляли сослуживцев за отказ идти в бой

SHOT: бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев в Купянске за дезертирство
Таисия Лисковец/РИА Новости

Солдаты ВСУ расстреляли своих сослуживцев за то, что те отказались идти в бой и пытались оставить позиции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов канала, «сбежавших военнослужащих свои же добивали FPV-дронами».

Как пишет SHOT, российские силы в Купянске взяли в плотное кольцо от 40 до 60 бойцов ВСУ.

До этого сообщалось, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

По данным источника ТАСС, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Отмечается, что фиксируются случаи взаимных подрывов, атак по позициям противоборствующих подразделений и сбросов взрывных устройств с дронов. Из-за таких столкновений обе бригады несут значительные потери. По словам собеседника агентства, ситуация достигла такой степени, что военным, находящимся поблизости, нередко «не приходится вмешиваться — стороны сами уничтожают друг друга».

Ранее украинский заградотряд уничтожил бригаду пехоты ВСУ за попытку отступления.

СВО: последние новости
