При атаках беспилотников пострадали восемь жителей Белгородской области

Гладков: в Белгородской области еще 8 человек пострадали при атаках дронов ВСУ
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

При атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали еще восемь мирных жителей Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, число пострадавших в результате удара дрона по остановочному комплексу в Белгороде увеличилось до девяти. В городскую больницу №2 города Белгорода были доставлены две девушки — 17 и 23 лет. 23-летняя гражданка получила минно-взрывная травму, осколочные ранения живота, рук и ног. Она находится в тяжелом состоянии. У 17-летней девушки диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

«Еще один пострадавший — 16-летний юноша, обратившийся за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник.

Он заявил, что в Белгороде при атаке БПЛА на административное здание пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки. Пострадавшему не потребовалась госпитализация, он продолжит лечение амбулаторно.

Как рассказал губернатор, два мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников в Белгородском районе. В селе Ясные Зори от удара дрона по легковому автомобилю ранения получил мужчина. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик. В детской областной клинической больнице ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

По данным Гладкова, два мирных жителя пострадали в Грайворонском округе. В селе Гора-Подол от удара БПЛА мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота. Он будет проходить лечение амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки дрона женщина получила баротравму. Для дальнейшего обследования ее перевели в городскую больницу №2.

Ранее дроны ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.

Атаки БПЛА на Россию
