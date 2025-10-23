На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне ответственности «Южной» группировки
Подразделения «Южной» группировки войск за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 145 военнослужащих. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Пазено, Северск и Федоровка Донецкой народной республики (ДНР).

«Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155-мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — добавили в Минобороны.

Кроме того, пресс-служба сообщила, что ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего.

Утром в оборонном ведомстве заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь отразили массированный налет беспилотников ВСУ, перехватив 139 целей в разных регионах России.

Больше всего аппаратов сбили над Белгородской областью — там уничтожены 56 БПЛА. Также ведомство уточнило, что атаки отражали над Брянской (22), Воронежской (21), Рязанской (14) и Ростовской областями (13). Еще четыре дрона были перехвачены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями и один — над территорией Курской области.

Ранее ВС России поразили бригаду сил специальных операций ГУР Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
