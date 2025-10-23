На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вооруженные силы РФ за сутки перехватили более 290 украинских дронов

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили три бомбы и 293 беспилотника ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили более 290 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что всего с начала вооруженного конфликта ВСУ лишились 91 983 дронов.

Утром 23 октября в министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 139 украинских беспилотников над регионами страны. В Белгородской области сбили 56 летательных аппаратов, в Брянской области — 22, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре цели перехватили в Крыму, по две — в Волгоградской, Калужской, Тамбовской и Орловской областях, одну — в Курской области.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал об уничтожении дрона ВСУ, летевшего в сторону российской столицы. По его словам, на место падения обломков летательного аппарата выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее житель Дагестана из винтовки сбил украинский беспилотник, атаковавший республику.

