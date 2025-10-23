На западе Казахстана взорвался беспилотник

В Западно-Казахстанской области зафиксировали падение беспилотника, который, по предварительным данным, принадлежал ВСУ. Кадры с места инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

Дрон с боевым снарядом взорвался недалеко от поселка Кызылтал, примерно в 190 км от российской границы с Оренбургской областью.

Местные жители рассказали, что после удара на месте образовалась воронка, а взрывной волной едва не сорвало крыши ближайших домов. Пострадавших нет, разрушения также не зафиксированы. Военная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело и начала проверку обстоятельств произошедшего.

По данным журналистов, это уже не первый подобный инцидент: ранее на территории страны уже обнаруживали британский БПЛА, упавший в Каракиянском районе, а также французский разведывательный дрон Crecerelle, найденный в той же западной части региона, граничащей с Россией.

В министерстве обороны рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в Германии беспилотник нарушил работу аэропорта.