ВС России отбили попытки ВСУ контратаковать остров Карантинный

ВС РФ отразили все попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Карантинном острове Херсона, у противника большие потери. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательного взвода.

«Противник пытался контратаковать, бросив в бой резервы, но мы были готовы. Все их попытки вернуть остров были отбиты с большими для них потерями», — сообщил собеседник агентства.

Военный подчеркнул, что местность местность на данном участке фронта позволяет эффективно обороняться.

Недавно в Минобороны рассказали, как участник СВО Вадим Гарипов в ходе боевых действий попал под массированный артиллерийский обстрел, после чего самостоятельно оказал себе помощь и отбил атаку украинских беспилотников.

23 июля канал RT сообщил, что российский штурмовик чудом выжил после того, как дом, в котором он укрывался, атаковали несколько дронов ВСУ. Все произошло в селе Малая Токмачка в Запорожской области. Боец не получил серьезных ранений благодаря хитрости: он выбрал себе угол в доме, сделал нору, сгреб весь мусор и там спрятался.

Ранее разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ.