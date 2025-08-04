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Участник СВО отбил атаку беспилотников ВСУ, несмотря на ранение

Минобороны: боец ВС РФ после ранения отбил атаку восьми украинских беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Вадим Гарипов в ходе боевых действий попал под массированный артиллерийский обстрел, после чего самостоятельно оказал себе помощь и отбил атаку украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, российский солдат находился на боевом дежурстве и прикрывал штурмовые подразделения Вооруженных сил РФ от средств воздушного нападения украинских войск. В тот момент мужчина получил осколочные ранения, при этом он применил навыки тактической медицины и сам оказал себе первую помощь.

«[Гарипов] остался на посту и продолжил выполнять боевую задачу», — подчеркивается в заявлении.

В нем говорится, что даже раненый мужчина смог уничтожить восемь FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате его действия позволили подразделению ВС РФ избежать потерь от ударов украинских беспилотников.

23 июля журналисты RT сообщили, что российский штурмовик чудом выжил после того, как дом, в котором он укрывался, атаковали несколько дронов ВСУ. Все произошло в селе Малая Токмачка в Запорожской области. Боец не получил серьезных ранений благодаря хитрости: он выбрал себе угол в доме, сделал нору, сгреб весь мусор и там спрятался.

Ранее военный ВС РФ выжил после попадания в него украинского беспилотника.

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