В Минобороны РФ создали систему контроля за бюджетными расходами

В Минобороны РФ сообщили о создании системы контроля за военными расходами
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В России заработала система контроля за тратами средств из военного бюджета. Об этом в своей статье для газеты «Красная звезда», посвященной 107-летию финансово-экономической службы ВС РФ, рассказал первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин.

Он отметил, что от того, как именно используются бюджетные деньги, зависит жизнеобеспечение армии и флота.

«Создана система контроля исполнения расходов военного бюджета, обеспечившая в 2025 году возможность изыскания внутренних резервов, их перераспределение на финансирование и обеспечение приоритетных мероприятий, в том числе за счет внутренней экономии», — написал Горнин.

По его словам, в текущем году власти начали тщательно оценивать риски при исполнении плановых показателей, стали вести непрерывное наблюдение за исполнением госконтрактов и расходованием средств, а также осуществлять мониторинг за поставками необходимой продукции. В итоге ведомство сумело оптимизировать военные расходы.

15 октября Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы, согласно которым доходы составят фиксированные 36,562 трлн рублей, а расходы сохранят показатель в 42,3 трлн рублей. Ожидается также снижение инфляции с 7,6% до 6,8%.

Ранее Госдума приняла законопроект о статусе ветерана для добровольцев.

