Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке бюджета

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бюджете РФ на 2025-2027 годы
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы, по которым доходы составят фиксированные 36,562 трлн рублей, а расходы сохранят показатель в 42,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) был снижен с 221,86 трлн рублей до 217,29 трлн рублей. Ожидается также снижение инфляции с 7,6% до 6,8%.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в связи с отсутствием в федеральном бюджете около 5 трлн рублей россиянам следует ожидать новые налоги и рост цен на продукты в 2026 году.

По словам депутата, все инициативы в России при таком сценарии «ложатся на кошелек» граждан, поэтому будут введены дополнительные платежи. Арефьев добавил, что в следующем году налог на добавленную стоимость планируется повысить с 20% до 22%. На этом фоне можно прогнозировать рост инфляции до показателей не менее чем 8%.

Ранее в России определились с социальным бюджетом на 2026 год.

