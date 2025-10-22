На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы группировки «Центр» более 15 часов отбивались от обстрелов ВСУ

РИА: российские бойцы 15 часов лежали у подбитого танка, отбиваясь от атак ВСУ
Бойцы танкового батальона в составе группировки российских войск «Центр» более 15 часов пролежали около подбитого танка, отбиваясь от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего механика-водителя с позывным «Колючий».

По словам мужчины, они с сослуживцами во время выполнения задачи на фронте попали под огонь со стороны украинских формирований. В результате в башню российского танка попала управляемая ракета ВСУ, в связи с чем машина загорелась.

«Командир танка был ранен. Я тоже. Мы 15 часов с ним пролежали под танком», — вспомнил «Колючий».

Он подчеркнул, что военные ВСУ продолжали наносить удары по российскому танку. Украинские солдаты с помощью FPV-дронов сбрасывали боеприпасы на поврежденную машину.

«Только ближе к вечеру удалось выбраться и покинуть поле боя», — добавил мужчина.

В статье уточняется, что механик-водитель за проявленные на фронте мужество и стойкость был удостоен медали «За отвагу».

8 октября Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российский военнослужащий с позывным «Мио» в ходе боев за населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области вступил в сражение с пятью солдатами ВСУ и одержал победу. Известно, что отличившийся боец Вооруженных сил РФ служит в 60-й отдельной мотострелковой бригаде в составе группировки войск «Восток».

Ранее на фронте российский военный в течение 17 часов один вел бой с разведкой ВСУ.

