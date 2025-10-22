В Псковской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Ведерников: над Псковской областью сбили три беспилотника ВСУ

Три беспилотника Вооруженных сил Украины сбили над Псковской областью. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

«По информации оперативных служб, в воздушном пространстве Псковской области сбито три БПЛА противника», — заявил губернатор.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в Лужском районе российские бойцы, по предварительным данным, поразили несколько беспилотных летательных аппаратов.

22 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью отразили воздушную атаку на регион. Он рассказал, что последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

Ранее хакеры обнаружили данные заказчиков БПЛА из СБУ и ГУР во взломанной базе.