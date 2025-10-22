На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о возвращении российских танков с «высочайшей мобильностью»

MWM: ВС РФ быстро нарастили парк танков Т-80 с высочайшей мобильностью
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска быстро увеличили количество основных боевых танков Т-80, находящихся на вооружении, поскольку уникальные возможности этой машины, в том числе ее исключительная мобильность, становятся все более востребованными. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В статье говорится, что к началу 2010-х годов количество строевых Т-80 сократилось, в первую очередь из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов по сравнению с Т-72.

«Считается, что демонстрация преимуществ Т-80 в плане мобильности в условиях интенсивных боевых действий стала основным фактором, побудившим армию увеличить количество этих машин», — отмечает издание.

У Т-80 не только гораздо выше скорость движения вперед, но и значительно выше скорость движения задним ходом, ниже уровень шума двигателя и лучше способность к холодному запуску по сравнению с другими российскими танками, включая Т-72 и Т-90, уточняет MWM.

До этого специалисты российского концерна «Уралвагонзавод» в ходе беседы с журналистами газеты «Красная звезда» рассказали, что большинство современных танков западного производства отличаются посредственной проходимостью в связи с их большой массой. Один из собеседников издания счел последнюю модификацию произведенного в Германии танка Leopard 2 неплохой машиной.

По его словам, все остальные танки иностранного производства специалисты УВЗ относят к «паркетным» просто потому, что, в частности, в условиях украинского чернозема, они из-за большой бронемассы просто вязнут.

Ранее «Уралвагонзавод» начал выпускать танки для Арктики на базе Т-80.

