Россия нанесла баллистический удар по Украине

ВС РФ выпустили ракеты по Украине в ответ на удар по российскому приграничью

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью, войска России запустили баллистические ракеты по объектам территории противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

В публикации отмечается, что также Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами.

По данным канала, войска противовоздушной обороны работают в Брянской области. Местных жителей призвали оставаться в укрытии и не снимать запуск российских ракет.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим Вооруженные силы Украины. Кроме того были нанесены удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в МО РФ сообщили об ударах по объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины.