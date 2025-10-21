На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия нанесла баллистический удар по Украине

ВС РФ выпустили ракеты по Украине в ответ на удар по российскому приграничью
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому приграничью, войска России запустили баллистические ракеты по объектам территории противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

В публикации отмечается, что также Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами.

По данным канала, войска противовоздушной обороны работают в Брянской области. Местных жителей призвали оставаться в укрытии и не снимать запуск российских ракет.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим Вооруженные силы Украины. Кроме того были нанесены удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в МО РФ сообщили об ударах по объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами