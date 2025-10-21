ВС России ударили по энергетическим объектам, обеспечивающим ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по энергетическим объектам и живой силе ВСУ

ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того были нанесены удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

20 октября военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска нанесли ночной удар по порту Южный в Одессе. Как он отметил, целью был «важный военный груз» из Румынии. После атаки на территории гавани произошло возгорание.

По информации местных источников, удары были нанесены по портовой инфраструктуре Одессы и промышленному предприятию в городе Южный, где возник сильный пожар. Очевидцы сообщали о серии из десяти взрывов.

В конце сентября Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в окрестностях Одессы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села в Запорожской области.