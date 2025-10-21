На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине собрались расширить список подразделений для молодых контрактников

На Украине расширят список подразделений ВСУ для контрактников 18-24 лет
true
true
true
close
Reuters

Заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил в своем Telegram-канале, что в программу контракта с украинскими войска для граждан в возрасте от 18 до 24 лет были включены все боевые подразделения.

По словам Палисы, изначально участники могли выбирать лишь несколько бригад, затем эксперимент был расширен, а теперь принято решение включить в инициативу все боевые подразделения Сил обороны Украины. Он отметил, что теперь каждый желающий может выбрать любую бригаду, а все части получат возможность привлекать мотивированную молодежь в свои ряды.

В июле президент Украины Владимир Зеленский назвал военнослужащих оружием и попросил деньги у западных представителей на их зарплату. Украинский лидер отметил, что Киеву необходимо получить $65 млрд, $40 млрд из которых будут потрачены на закрытие дефицита, а $25 млрд пойдут на производство собственных беспилотников.

В конце сентября народный депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что мобилизованным скоро начнут предлагать подписать контракты о прохождении службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Парламентарий уточнил, что контракты будут подписываться на два года. В рамках соглашения украинцас выплатят «1-2 млн» гривен (около $25-50 тыс.). При этом средства будут выплачиваться равномерно в формате надбавки к зарплате.

Ранее Зеленский анонсировал появление «штурмовых войск» в рядах ВСУ.

