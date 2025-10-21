Отец пятерых детей погиб в зоне боевых действий спустя месяц после отправки

В Забайкальском крае сообщили о гибели в зоне боевых действий отца пятерых детей

В зоне боевых действий погиб уроженец поселка Могойтуй Могойтуйского района Забайкальского края отец пятерых детей Валентин Калинин. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Могойтуйского района».

В сообщении говорится, что 44-летний мужчина окончил девять классов школы и в основном работал вахтовым методом. После этого его взяли машинистом отопительных установок и котлов высокого давления в РЖД.

В начале июня текущего года мужчина заключил контракт с Минобороны России, после чего ушел в зону специальной военной операции на Украине. Он погиб 7 июля. Где это произошло, не уточняется.

До этого сообщалось, что бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, который обвинялся в получении взятки в размере не менее 10 млн рублей и является отцом троих детей, погиб в ходе участия в спецоперации. Церемония прощания с ним состоится 23 октября в Магнитогорске на Левобережном кладбище.

Ранее мать похороненного мусульманами военного рассказала об угрозах.