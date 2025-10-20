На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мьянме войска отбили невольничий кол-центр с иностранцами

Войска Мьянмы взяли под контроль кол-центр, где удерживались россияне
Reuters

Правительственные войска Мьянмы взяли под контроль мошеннический кол-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались граждане других стран. Об этом пишет портал Eleven Media.

Из материала следует, что кол-центр был взят под контроль в ходе наступления на территории штата Карен.

«Во время атаки войска Татмадо также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда», — говорится в статье.

По информации журналистов, в том числе на территории объекта в качестве подневольных работников удерживались россияне.

19 октября Telegram-канал SHOT написал, что десятки граждан РФ могли попасть в рабство в Мьянме. В публикации отмечалось, что вербовщики обманом втягивают россиян в свою сеть в Мьянме. Злоумышленники создают чаты якобы для моделей, IT-специалистов и представителей других профессий и ищут людей, готовых работать за границей. Среди требований — знание английского языка, наличие загранпаспорта и прививок.

Журналисты выяснили, что людям предлагают годовой контракт, а также жилье и питание. Также им обещают выплачивать заработную плату за выполнение определенных работ.

Как сообщил канал, попадают в Мьянму только через границу с Таиландом. При этом в первую неделю злоумышленники действительно соблюдают обещанные условия, но после отдают иностранцев в рабство.

Ранее экс-участница шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Белоруссии попала в трудовое рабство в Мьянме и не выжила.

