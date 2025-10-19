На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: десятки граждан РФ могут быть в рабстве в Мьянме

SHOT: несколько десятков россиян могут быть в рабстве в Мьянме
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Десятки российских граждан могут быть в рабстве в Мьянме. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, для этого работают вербовщики из России и Республики Беларусь.

«Они обманом втягивают граждан в свою сеть в Мьянме. В чатах моделей, айтишников и прочих специалистов ищут тех, кто готов работать за границей. В требованиях — знание английского языка (некоторым предлагают быстрые курсы), прививки и загранник», — говорится в посте.

Уточняется, что людям предлагают годовой контракт, жилье и питание. Жертвам обещают зарплату за определенные виды работы (например, в сфере IT).

Попадают в Мьянму только через границу с Таиландом. Канал пишет, что первую неделю организаторы схемы действительно соблюдают обещанные условия, но после людей якобы отдают в рабство.

До этого Telegram-канал Mash писал, что в Мьянме и Камбодже освободили из рабства 3,5 тыс. человек. Среди вызволенных силовиками оказались более ста девушек из стран СНГ, которые приехали в Таиланд, чтобы работать моделями. Мошенники, притворявшиеся модельными агентами, заманивали девушек, чтобы затем продать их на органы или заставить работать сотрудницами мошеннических колл-центров.

Ранее дипломат рассказал, что делать при попадании в рабство в Мьянме.

