В сети появились кадры уничтожения моста в Днепропетровской области

На видео попало уничтожение моста в Днепропетровской области ударами ФАБ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили автомобильный мост в районе населенного пункта Добропасово Днепропетровской области ударами авиационных бомб ФАБ-500. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«В зоне ответственности группировки «Восток» ВС РФ ударом четырех ФАБ-500 с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК). — «Газета.Ru») уничтожен очередной автомобильный мост», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащенная УМПК, пролетела 130 километров и ударила по городу Лозовая в Харьковской области.

Уточняется, что это первый случай ее применения по данному населенному пункту, который является стратегически важным железнодорожным узлом. Через Лозовую украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления.

Ранее российские военные ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ.