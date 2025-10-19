Российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащенная универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), пролетела 130 километров и ударила по городу Лозовая в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что это первый случай ее применения по данному населенному пункту, который является стратегически важным железнодорожным узлом. Через Лозовую украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления.

17 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по аэропорту ВСУ в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области. Как он отметил, на территории объекта находились не менее пяти самолетов, включая произведенные в странах — членах НАТО. Украинские солдаты осуществляли с территории аэродрома массовый запуск дронов по южной части РФ, в том числе по Крыму, Ростовской области и Краснодарскому краю.

Ранее на Украине заявили о крупнейшей атаке ВС РФ по объектам ВСУ ФАБ с УМПК.