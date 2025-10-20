На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский озвучил условие для передачи дронов Вашингтону

Зеленский: Украина передаст США дроны при условии, что взамен получит их ракеты
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Киев готов передать Вашингтону беспилотники при условии поставок американских ракет в ответ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает «Lenta.Ru».

«США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: вашей (украинской. — «Газета.Ru») практики сегодня у нас нет, и, безусловно, ваши дроны сегодня лучшие», — сказал он.

По его словам, Украина готова продавать дроны. А с учетом двустороннего сотрудничества с США, Киев также готов передавать беспилотники в обмен на крылатые ракеты американского производства.

17 октября состоялся визит Зеленского в Вашингтон, в рамках которого украинский лидер провел третью встречу с президентом США в 2025 году. Переговоры продлились чуть больше двух с половиной часов.

По данным портала Axios, встреча получилась «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет Tomahawk и ракет ПВО в обмен на украинские дроны.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву — президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk.

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».

