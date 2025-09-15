На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР заявил о приближении военных России к Северску

Пушилин: ВС РФ с нескольких направлений двигаются к Северску
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в Telegram-канале видео, где рассказал о приближении ВС РФ с разных направлений к городу Северск.

Чиновник отметил продвижение российских военных на Краснолиманском направлении в районах Шандриголово, Дерилово и Заречного. Кроме того, есть данные о тактических успехах у Серебрянского лесничества. Там силы противника «цепляются» за небольшой участок.

В ролике Пушилин упомянул и Красноармейское направление. В этой районе основные бои идут у города Родинское и поселка Удачное. По его словам, «продолжается охват» Красноармейско-Дмитровской агломерации, в которой уже начались боевые действия в городах.

В начале сентября агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. На этом фоне газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, когда ДНР перейдет под контроль ВС РФ.

