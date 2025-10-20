Российские военные использовали данные с телефона для удара по укреплениям ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили до семи опорных пунктов украинских сил после того, как получили координаты с телефона ликвидированного боевика. Об этом сообщил РИА Новости стрелок группировки войск «Южная» с позывным «Мгновенный».

По его словам, на найденном устройстве были отмечены точки расположения укрепленных позиций противника. Информация была передана командованию, после чего артиллерийские расчеты подтвердили наличие целей и нанесли удар.

Благодаря этим данным российским подразделениям удалось ликвидировать шесть–семь укрепленных позиций вместе с личным составом противника. Ранее боец с позывным «Мгновенный» был представлен к званию Героя России за проявленный героизм в ходе спецоперации.

До этого танкист Богдан Бердянский вызвал огонь украинских военных на себя, чтобы спасти своего отца Романа. Отец и сын служат в одной танковой роте с 2021 года, и в настоящее время оба занимают должности командиров танков.

Ранее стало известно о ликвидации командира артбатареи и главы штаба батальона ВСУ.