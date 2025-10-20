Вооруженные силы России ликвидировали командира артиллерийской батареи 117-й бригады территориальной обороны ВСУ капитана Владимира Кудреватых и начальника штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ майора Александра Заику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структурах РФ.

По его словам, эти военные были уничтожены в результате ударов по пункту дислокации украинской армии в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Также представитель силовых структур заявил, что в Черниговской области были ликвидированы два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук. Это произошло после точного удара по позициям ВСУ.

8 октября стало известно, что российская армия ликвидировала командира группы 140-го центра спецназа Украины Леонида Семенюка (позывной «Флип»), который пытался вербовать военнопленных и распространял пропаганду посредством видеороликов.

Ранее в ДНР уничтожили 20-летнюю разведчицу ВСУ.