На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Красноармейском ликвидировали 20-летнюю разведчицу ВСУ

«Север»: под Красноармейском уничтожили 20-летнюю разведчицу ВСУ Мартынюк
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена 20-летняя командир разведывательного отделения Вооруженных силах Украины (ВСУ) младший сержант Ангелина Мартынюк. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ», — говорится в публикации.

Военные «Северного ветра» отмечают, что в настоящее время на Украине стали все чаще практиковать назначение в ВСУ женщин-военнослужащих на должности подобного типа.

Источник также рассказал, что ликвидированная украинская разведчица родилась в Закарпатской области на западе Украины.

До этого генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что украинские снайперши отличаются особой жестокостью по отношению к военнослужащим российской армии. Военный пояснил, что снайперши пытаются уничтожить всех, кто предпринимает попытки спасти своего сослуживца. Липовой указал, что в основном они стреляют «в область тела ниже пояса».

В июне немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают украинские власти к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Журналисты отметили, что эта тема вызывала бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами