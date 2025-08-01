Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена 20-летняя командир разведывательного отделения Вооруженных силах Украины (ВСУ) младший сержант Ангелина Мартынюк. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ», — говорится в публикации.

Военные «Северного ветра» отмечают, что в настоящее время на Украине стали все чаще практиковать назначение в ВСУ женщин-военнослужащих на должности подобного типа.

Источник также рассказал, что ликвидированная украинская разведчица родилась в Закарпатской области на западе Украины.

До этого генерал-майор Сергей Липовой рассказал, что украинские снайперши отличаются особой жестокостью по отношению к военнослужащим российской армии. Военный пояснил, что снайперши пытаются уничтожить всех, кто предпринимает попытки спасти своего сослуживца. Липовой указал, что в основном они стреляют «в область тела ниже пояса».

В июне немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают украинские власти к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Журналисты отметили, что эта тема вызывала бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.